Le film documentaire The Beatles : Get Back, distribué par Disney et réalisé par Peter Jackson, sortira finalement le 4 septembre prochain, selon le magazine Rolling Stone.

Jean Siag

La Presse

Le cinéaste du Seigneur des anneaux s’est intéressé à la dernière année du groupe (1969), puisant dans les quelque 55 heures des sessions d’enregistrement de l’album Let It Be.

Les coulisses du concert que le groupe a donné sur le toit d’Apple Corps à Londres font également partie des moments choisis par le cinéaste.

Get Back s’inscrit dans le prolongement du film sorti par le groupe en 1970, Let It Be, « cinéma-vérité » réalisé à partir de ces mêmes enregistrements.

L’un des deux survivants du groupe, Ringo Starr, cité par le Rolling Stone, s’est réjoui de ce nouveau film, disant apprécier le fait qu’on ne voyait pas les quatre gars de Liverpool se disputer tout le temps !

Peter Jackson s’était frotté au documentaire il y a deux ans avec le film They Shall Not Grow Old, qui s’intéressait aux combattants de la Première Guerre mondiale.