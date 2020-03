(New York) Plusieurs dizaines d’employés d’une filiale de Hachette à New York ont brièvement manifesté jeudi devant le siège de la maison d’édition pour protester contre la publication prochaine des mémoires de Woody Allen, selon le magazine spécialisé Publishers Weekly.

Agence France-Presse

Cette action devant le siège de Grand Central Publishing intervient deux jours après que le célèbre journaliste Ronan Farrow, fils de Woody Allen devenu très critique de son père, eut dénoncé la prochaine publication de ces mémoires.

« Cet après-midi, des employés de Grand Central Publishing sortent pour manifester devant les bureaux de Hachette à New York pour dénoncer la publication des mémoires de Woody Allen », ont indiqué des employés de la maison d’édition dans un courriel cité par Publishers Weekly.

« Nous sommes solidaires de Ronan Farrow, Dylan Farrow et des victimes d’agressions sexuelles », ont-ils ajouté.

Une employée du groupe Hachette, Elece Green, a confirmé dans un tweet qu’elle participait à la manifestation : « pour soutenir mes collègues de Little, Brown et les victimes d’agression sexuelle, je sors du bureau cet après-midi ».

Ronan Farrow avait annoncé mardi qu’il ne travaillerait plus avec Hachette, dont la filiale Little, Brown and Company a publié en octobre son livre sur les dessous de l’affaire Harvey Weinstein, Catch and Kill.

Ronan Farrow défend depuis longtemps sa soeur Dylan Farrow, fille adoptive de Woody Allen, qui accuse le cinéaste de l’avoir abusée sexuellement en 1992, quand elle avait sept ans, accusations que Woody Allen a toujours démenties.

Soutenue par son frère et sa mère adoptive Mia Farrow, Dylan Farrow a renouvelé début 2018, dans la foulée du mouvement #metoo, ses accusations, que Woody Allen a de nouveau réfutées.

Sollicitée par l’AFP, la maison Grand Central Publishing n’a pas immédiatement réagi.

Dylan Farrow s’est elle dite « incroyablement reconnaissante devant la solidarité montrée aujourd’hui par les employés de Hachette et de Little Brown ».

« Merci du fond du cœur », a-t-elle ajouté sur Twitter.

Selon Grand Central Publishing, Apropos of Nothing, qui doit sortir aux États-Unis le 7 avril et en France le 29 avril, est « un récit exhaustif de la vie de Woody Allen, à la fois personnelle et professionnelle ».