Sonic talonné par The Call of the Wild en tête du box-office

(Washington) Le porc-épic bleu ultra-rapide héros de Sonic The Hedgehog est resté de justesse en tête du box-office nord-américain ce week-end, talonné par The Call of the Wild, nouvelle adaptation du célèbre roman de Jack London, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.