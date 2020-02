The Call of the Wild: un classique… modernisé

(Los Angeles) Choyé dans une maison cossue de la Californie, rien ne destinait Buck à braver les conditions extrêmes du Yukon pendant la ruée vers l’or, à la fin des années 1890. L’épopée littéraire et cinématographique du chien, qui deviendra loup, a autant d’endurance que la redoutable bête, et se poursuit, 117 ans après la parution du récit The Call of the Wild, signé Jack London.