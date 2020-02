The Song of Names récolte neuf nominations au Gala des prix Écrans canadiens

Le long métrage The Song of Names de François Girard mène les finalistes des prix Écrans canadiens avec neuf nominations.

André Duchesne

La Presse

The Twentieth Century de Matthew Rankin en obtient huit alors qu’Antigone de Sophie Deraspe en récolte sept. Les deux cinéastes font aussi partie des finalistes dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Antigone et The Twentieth Century sont par ailleurs finalistes pour le prix du meilleur film. Les longs métrages Anne at 13 000 ft, The Body Remembers When The World Broke Open et White Lie complètent le tableau de cette catégorie.

En dépit de ses neuf nominations, The Song of Names n’a pas été retenu dans les catégories de pointe, soit meilleur film, meilleur scénario et meilleure réalisation.

Du côté de l’interprétation, Gilbert Sicotte (Il pleuvait des oiseaux), Marc-André Grondin (Mafia Inc.) et Dan Beirne (The Twentieth Century) sont nommés pour le prix du meilleur premier rôle masculin, alors que Rémy Girard (Il pleuvait des oiseaux) et Douglas Grégoire (Kuessipan) en obtiennent pour le meilleur rôle de soutien.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marc-André Grondin

Chez les femmes, Nahéma Ricci (Antigone) est finaliste pour le prix de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle. Pour le prix du meilleur second rôle féminin, les cinq finalistes ont toutes joué dans un film québécois. Ce sont Léanna Chea (14 jours, 12 nuits), Nour Belkhiria (Antigone), Larissa Corriveau (Répertoire des villes disparues), Alison Midstokke (Happy Face) et Yamie Grégoire (Kuessipan).

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Sophie Deraspe et Nahéma Ricci

Notons qu’Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault est finaliste dans cinq catégories. Alexandre le fou de Pedro Pires, Kuessipan de Myriam Verreault et Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay le sont dans trois catégories. La femme de mon frère de Monia Chokri, Brotherhood de Meryam Joobeur et Répertoire des villes disparues de Denis Côté obtiennent deux nominations. Avec Jeune Juliette, Anne Émond est finaliste dans la catégorie du meilleur scénario original.

Le gala aura lieu le 29 mars à Toronto.