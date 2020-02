The Hunt, un film mettant en scène des « élites » traquant pour le plaisir des « Américains ordinaires », dont la sortie avait été annulée l’an dernier après une vive polémique, sera finalement dans les salles nord-américaines le 13 mars.

Le film devait initialement sortir en septembre dernier, mais avait scandalisé une partie des républicains, dont le président Donald Trump lui-même, et les studios Universal avaient fini par renoncer à le diffuser à la date prévue. « Le Hollywood gauchiste est raciste au plus haut point, et avec une grande colère et de la haine ! », avait tweeté à l’époque le président américain.

Satire violente de la profonde fracture entre les différentes classes sociales américaines, avec en vedette Hilary Swank et Betty Gilpin, The Hunt montre des élites richissimes chassant et abattant des pauvres issus d’États ruraux, bastions traditionnels du Parti républicain.

— Agence France-Presse