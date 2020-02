Le plus récent film de la franchise DC Comics, Birds of Prey, a pris le premier rang du box-office nord-américain lors de son premier week-end de sortie, mais ses recettes de 33 millions US sont considérées comme un échec.

Émilie Côté

La Presse

Surtout si on compare le succès du film mettant en vedette Margot Robbie — nommée dimanche au gala des Oscars — à ceux plus concluants de Wonder Woman ou Aquaman. Birds of Prey fait suite à Suicide Squad, sorti en 2016.

Il se concentre sur le personnage d’Harley Quinn, qui s’allie à d’autres personnages féminins.

Malgré sa sortie moins lucrative que prévu, le film réalisé par Cathy Yan a détrôné Bad Boys for Life.