Multirécompensé, le court métrage Nefta Football Club vise un Oscar

(Los Angeles) Un terrain de foot, deux enfants sur une mobylette et un âne qui écoute de la musique dans le désert tunisien : rempli d’humour et porté par deux jeunes comédiens non professionnels pleins de spontanéité, le film Nefta Football Club pourrait bien être dimanche la surprise française des Oscars.