BB-8 et D-O dans une scène de Star Wars : The Rise of Skywalker

Ce qui avait été annoncé il y a quelques mois a été confirmé par Bob Iger, grand patron de Disney, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue lundi : Star Wars fera un temps d’arrêt au grand écran.

André Duchesne

La Presse

L’avenir est ailleurs, plus précisément au petit écran (lire : sur Disney+), a indiqué M. Iger. Il semble que la série The Mandalorian, lancée à l’automne sur la nouvelle plateforme du diffuseur, ait atteint ses objectifs d’écoute, en plus de faire le plein de bonnes critiques.

Ce qui n’a pas été le cas pour Star Wars 9 : The Rise of Skywalker, qui obtient un taux d’approbation (des critiques) de 52 % en dépit d’une récolte de 1,058 milliard de dollars en salles. M. Iger a entre autres indiqué que bébé Yoda, personnage de The Mandalorian, et d’autres nouveaux personnages de la saga intergalactique pourraient avoir leur propre série.