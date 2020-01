Jan Malmsjö et Ewa Fröling dans une scène de Fanny et Alexandre

(Helsinki) Seul Finlandais oscarisé à ce jour, Jörn Donner, producteur du chef-d’œuvre d’Ingmar Bergman Fanny et Alexandre, est décédé jeudi à Helsinki à 86 ans, a annoncé sa compagne à l’agence STT.

Agence France-Presse

Jörn Donner avait reçu, en qualité de producteur, la statuette du meilleur film en langue étrangère en 1984 pour Fanny et Alexandre, légendaire long métrage sur l’enfance d’Ingmar Bergman, décédé en 2007 à 89 ans.

« Je remercie les membres de l’Académie des Oscars pour leur très bon goût », avait plaisanté le Finlandais en recevant la récompense à Hollywood.

PHOTO TIRÉE D’IMDB Jörn Donner

Né le 5 février 1933 à Helsinki dans une famille suédophone, Jörn Donner avait réalisé, produit ou joué dans plusieurs dizaines de films depuis le début des années 1950 et dirigé successivement l’Institut du film suédois et son équivalent finlandais.

Il avait vécu dans les années 1960 avec Harriet Andersson, égérie de Bergman (Un été avec Monika, Cris et chuchotements, Fanny et Alexandre), et était père de six enfants issus de plusieurs unions.

Jörn Donner avait également été député du parti des suédophones de Finlande et eurodéputé finlandais social-démocrate.