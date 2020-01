Qu’ont en commun Bob l’éponge, Snoop Dogg et Keanu Reeves ? Ils feront tous partie de l’intrigue de The SpongeBob Movie : Sponge on the Run, de près ou de loin.

La Presse

Le studio Paramount Pictures en a dévoilé une bande-annonce de 30 secondes, mercredi, en prévision de la soirée du Super Bowl de dimanche prochain.

Awkwafina et Reggie Watts feront aussi partie de la distribution de ce long métrage d’animation, tandis que Cyndi Lauper et Rob Hyman auraient travaillé sur la trame sonore.

Le film sera en salles le 22 mai 2020.