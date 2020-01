La présidente et fondatrice du festival Cinemania, Maidy Teitelbaum, a annoncé qu’elle quittait le conseil d’administration de l’organisme afin de se consacrer à « d’autres activités », lit-on dans un communiqué de presse diffusé hier.

André Duchesne

La Presse

Consacré au cinéma francophone international, le festival, qui en était à sa 25e édition l’automne dernier, est le plus grand de son genre au Canada.

« Maidy Teitelbaum a bâti le succès de Cinemania en 25 ans de travail acharné. Elle a su s’entourer d’une équipe de direction hors pair et d’un conseil d’administration indépendant et fort pour assurer la pérennité du festival. Nous lui devons beaucoup et en sommes tous reconnaissants », a indiqué Bluma Litner, présidente du C. A. Guilhem Caillard assurera la direction générale de l’organisme.

Cinemania aura lieu du 5 au 15 novembre.