Philippe Falardeau ouvrira la 70e Berlinale avec My Salinger Year

Le 70e festival de Berlin sera lancé le 20 février avec la présentation, en primeur mondiale, de My Salinger Year à la soirée d’ouverture. Sélectionné dans la nouvelle section Berlinale Special Gala, réservée à des productions de prestige présentées hors compétition, le nouveau film de Philippe Falardeau, une adaptation cinématographique du roman de Joanna Smith Rakoff, met en vedette Margaret Qualley (Once Upon a Time… in Hollywood) et Sigourney Weaver. Campé dans les années 90, My Salinger Year relate le parcours d’une jeune femme rêvant d’écriture qui se fait embaucher à titre d’assistante de l’agente littéraire du célèbre écrivain J. D. Salinger.