(Los Angeles) Parasite a remporté le prix le plus prestigieux des Screen Actors Guild Awards, une victoire historique qui place ce film sud-coréen en bonne position avant les Oscars.

Andrew MARSZAL

Agence France-Presse

Ce film, déjà palme d’or au Festival de Cannes l’an dernier, a remporté le prix « meilleur ensemble d’acteurs », récompense la plus prisée de cette compétition, dont le palmarès constitue un indicateur pour les Oscars.

« Je suis un peu gêné avec l’impression que nous sommes maintenant les parasites d’Hollywood », a plaisanté l’un des acteurs du film, Lee Sun-Kyun.

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Joaquin Phoenix a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans le film Joker.

Plus sérieusement, le réalisateur Bong Joon-Ho a reconnu que les chances de réussite de son film aux Oscars augmentaient désormais.

Drame familial, mâtiné de thriller avec aussi une dimension sociale, Parasite raconte comment une famille désœuvrée s’invite dans le quotidien d’une riche famille, début d’un engrenage incontrôlable. Il a connu un succès mondial depuis sa sortie, de la Corée du Sud aux États-Unis, en passant par l’Europe.

PHOTO JEAN-BAPTISTE LACROIX, AGENCE FRANCE-PRESSE Renée Zellweger a remporté le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de Judy Garland à la fin de sa vie dans le film Judy.

Il avait également remporté dix jours auparavant le prix du meilleur film en langue étrangère lors de la cérémonie des Golden Globes, les récompenses remises par l’Association de la presse étrangère d’Hollywood.

« Bien que le titre soit Parasite, je pense que ce film traite surtout de la coexistence et comment nous pouvons tous vivre ensemble », a commenté l’acteur Song Kang-ho, qui interprète le père de cette famille « parasite ».

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Brad Pitt a remporté le prix du meilleur second rôle pour son interprétation dans le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time… in Hollywood.

Pressenti pour les Oscars

Archifavori pour l’Oscar du meilleur film étranger, cette œuvre est aussi pressentie par les preneurs aux livres pour une nomination dans la catégorie reine du meilleur film.

Dans les autres catégories, Joaquin Phoenix a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans le film Joker. Renée Zellweger a remporté l’équivalent pour les actrices pour son interprétation de Judy Garland à la fin de sa vie dans le film Judy.

PHOTO JEAN-BAPTISTE LACROIX, AGENCE FRANCE-PRESSE Laura Dern remporte le prix du meilleur second rôle chez les femmes pour son rôle d’avocate fougueuse dans Marriage Story.

Favori pour les Oscars, Brad Pitt a remporté le prix du meilleur second rôle pour son interprétation dans le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time… in Hollywood.

Laura Dern remporte quant à elle le prix du meilleur second rôle chez les femmes pour son rôle d’avocate fougueuse dans Marriage Story.

PHOTO MONICA ALMEIDA, REUTERS Robert De Niro, star du film The Irishman de Martin Scorsese, a reçu de son côté un prix pour l’ensemble de sa carrière.

Robert De Niro, star du film The Irishman de Martin Scorsese, a reçu de son côté un prix pour l’ensemble de sa carrière. « Je suis heureux que nous ayons pu réunir les acteurs que nous voulions et que Marty (Scorsese) ait pu nous diriger », a-t-il déclaré à l’AFP. « On verra pour les acteurs ».

Côté télévision, la série phare du nouveau service de streaming d’Apple, The Morning Show, qui met en scène un programme de télévision secoué par la polémique #metoo, décroche la première nomination pour Apple TV+ grâce à Jennifer Aniston, qui obtient la récompense de la meilleure actrice dramatique.

PHOTO MONICA ALMEIDA, REUTERS The Morning Show décroche la première nomination pour Apple TV+ grâce à Jennifer Aniston qui obtient la récompense de la meilleure actrice dramatique.

Phoebe Waller-Bridge, qui a créé et interprété Fleabag, comédie sombre et loufoque, a reçu le prix de meilleure actrice dans une comédie.

Peter Dinklage remporte celui du meilleur acteur pour son interprétation de Tyrion Lannister dans la série culte Game of Thrones.

PHOTO JEAN-BAPTISTE LACROIX, AGENCE FRANCE-PRESSE Helena Bonham Carter, Josh O’Connor et Erin Doherty de la série The Crown. Cette série a raflé dimanche le prix « meilleur ensemble d’acteurs ».

Mais c’est une autre série culte, The Crown qui a raflé dimanche le prix « meilleur ensemble d’acteurs ».

Moins en vue que les Golden Globes, les SAG sont considérés comme un indicateur plus fiable pour les Oscars, car 1200 de leurs membres votent à l’Académie des arts et sciences du cinéma (sur 6000 au total), qui remet les prestigieuses statuettes dorées.