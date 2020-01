Joker mène la course aux Oscars… d’un rire !

En citant Joker 11 fois, soit plus que toute autre production, les membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma n’ont pas craint de célébrer un film dur, violent, peu aimable, qui tend à l’Amérique un miroir implacable. Trois autres candidats chauffent pourtant sérieusement le fou rival de Batman avec, chacun, 10 sélections : The Irishman, 1917, et Once Upon a Time… in Hollywood. À moins d’un mois de la cérémonie, rien n’est encore vraiment joué...