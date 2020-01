Elle-Máijá Tailfeathers, scénariste et réalisatrice du film The Body Remembers When the World Broke Open. Elle y joue également un rôle, aux côtés de Violet Nelson.

(Toronto) Le film canadien The Body Remembers When the World Broke Open a remporté un autre honneur, jeudi.

La Presse canadienne

L’Association des critiques de cinéma de Toronto a décerné son prix du meilleur film canadien de 2019 à ce drame autochtone écrit et réalisé par Kathleen Hepburn et Elle-Máijá Tailfeathers. Le prix, doté d’une bourse de 100 000 $, a été remis jeudi soir lors d’un gala à Toronto. Mme Tailfeathers joue également, aux côtés de Violet Nelson, dans ce récit de deux femmes autochtones de différents horizons sociaux qui ne se connaissent pas, mais qui se lient au cours d’une nuit.

Les autres finalistes pour le prix du meilleur film canadien étaient Antigone de Sophie Deraspe et Firecrackers de Jasmin Mozaffari. Fait à noter : tous ces films étaient réalisés par des femmes.

Plus tôt cette semaine, The Body Remembers When the World Broke Open avait remporté plusieurs prix remis par l’association des critiques de Vancouver, dont celui du meilleur film canadien. Le film, qui avait été présenté au Festival du nouveau cinéma de Montréal en octobre, a également été encensé par des critiques aux États-Unis et nommé l’un des 10 meilleurs films canadiens de 2019 par le Festival international du film de Toronto (TIFF).

Les critiques de Toronto ont aussi salué le film Parasite, du Sud-Coréen Bong Joon-ho, pour la meilleure direction photo, la meilleure réalisation et le meilleur film étranger. Marriage Story de Noah Baumbach a raflé deux prix d’interprétation, pour Adam Driver et Laura Dern. Le prix de la meilleure actrice est allé à Lupita Nyong pour son travail dans le film d’horreur de Jordan Peele Us. Quant à The Irishman de Martin Scorsese, il a remporté le prix du meilleur scénario.