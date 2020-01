Marc-André Grondin : le beau grand terrain de jeu

Les années 2010 furent à la fois conquérantes et semées de doutes pour Marc-André Grondin. La prochaine décennie s’annonce plus assurée. Elle commencera de façon spectaculaire avec la sortie, le 14 février, de Mafia inc., un film de Podz (Daniel Grou), l’un de ses cinéastes favoris.