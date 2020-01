Golden Globes : soirée « tarantinesque »

Avec 17 citations dans les catégories de cinéma et 17 autres dans les catégories de télévision, Netflix dominait les nommés au 77e gala des Golden Globes présenté hier soir à Beverly Hills. Or, les films et séries produits par le géant de la diffusion en continu sont repartis avec seulement deux prix. Les grands gagnants de la soirée sont, en cinéma, Once Upon a Time in... Hollywood de Quentin Tarantino, 1917 de Sam Mendes et le diffuseur HBO, avec quatre prix en télévision.