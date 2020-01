Quentin Tarantino, entouré d’acteurs, dont Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, et de membres de l’équipe de Once Upon a Time in... Hollywood

Avec 17 citations dans les catégories de cinéma et 17 autres dans les catégories de télévision, Netflix dominait les nommés au 77e gala des Golden Globes présenté hier soir à Beverly Hills. Or, les films et séries produits par le géant de la diffusion en continu sont repartis avec seulement deux prix. Les grands gagnants de la soirée sont, en cinéma, Once Upon a Time in... Hollywood de Quentin Tarantino, 1917 de Sam Mendes et le diffuseur HBO, avec quatre prix en télévision.

André Duchesne

La Presse

1917 et Once Upon a Time in… Hollywood

PHOTO PAUL DRINKWATER, NBC, PAR REUTERS Brad Pitt

Le plus récent film de Sam Mendes, 1917, a remporté le prix du meilleur film dramatique. Il a aussi obtenu le prix de la meilleure réalisation. En acceptant le dernier prix de la soirée, le réalisateur Sam Mendes a salué l’importance de voir les films sur grand écran. De son côté, Once Upon a Time in… Hollywood a obtenu trois prix : meilleur long métrage (comédie ou film musical), meilleur scénario (à Quentin Tarantino) et meilleur acteur de soutien à Brad Pitt pour son rôle de Cliff Booth. Rocketman, long métrage sur la carrière et la vie d’Elton John, est reparti avec les prix de la meilleure interprétation masculine (Taron Egerton) dans une comédie ou un film musical et de la meilleure chanson (I’m Gonna Love Me Again). Renée Zellwegger a remporté son quatrième Golden Globe (meilleure actrice dans un drame) en sept nominations pour son rôle de Judy Garland dans le film Judy. Laura Dern a permis à Netflix de repartir avec son seul prix en cinéma, soit celui de la meilleure actrice de soutien (Marriage Story). Joaquim Phoenix (Joker) et Awkwafina (The Fareweel) ont reçu les prix de meilleur acteur (drame) et meilleure actrice (comédie ou musical).

Télévision : HBO devant Netflix

PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE Olivia Colman

Dans les 11 catégories de la télévision, le diffuseur HBO a mis en échec Netflix avec quatre prix (pour 15 sélections), contre un seul (pour 17 sélections) pour le géant de la diffusion en continu. La série Chernobyl de HBO est repartie avec les trophées de la meilleure courte série ou meilleur film pour la télévision et du meilleur acteur (Stellan Skarsgard), alors que Succession a terminé la soirée avec les prix de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur (Brian Cox). Netflix est reparti avec le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, remis à Olivia Colman pour The Crown. Fleabag (Amazon Prime Video) a remporté deux prix, alors que les séries Fosse/Verdon (FX), The Act (Hulu), The Loudest Voice (Showtime) et Ramy (Hulu) en ont remporté un chacun.

Elle DeGeneres et Tom Hanks

PHOTO PAUL DRINKWATER, NBC, PAR REUTERS Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres (prix hommage Carol Burnett) et Tom Hanks (prix hommage Cecil B. deMille) ont été honorés par leurs pairs. « Tout ce que je veux faire est de faire rire les gens et les faire se sentir bien, et il n’y a pas meilleur compliment que celui d’une personne me disant que sa journée a été meilleure après avoir écouté mon émission, ou encore que je les ai aidés à passer à travers un moment difficile de leur vie », a lancé Mme DeGeneres. Très enrhumé et très ému, Tom Hanks a quant à lui lancé des fleurs à tous ses pairs et rappelé l’importance d’être prêt à travailler. « Faire un film n’est pas qu’apprendre ses textes », a-t-il lancé.

Michelle Williams

PHOTO PAUL DRINKWATER, NBC, PAR REUTERS Michelle Williams

À part de brèves allusions sur scène (dont une blague de l’animateur Ricky Gervais qui est tombée à plat), il a été peu question des femmes absentes des nommés dans la catégorie de la meilleure réalisation. Gagnante du prix de la meilleure actrice dans une série courte ou un film pour la télévision, Michelle Williams (Fosse/Verdon) a néanmoins livré un discours féministe percutant et a incité les femmes à aller voter en masse aux prochaines élections américaines. « Nous avons le droit de choisir et nous vivons dans un pays où nous sommes libres de nos choix. Alors votons, ce que les hommes font depuis de nombreuses années. Nous sommes en majorité dans ce pays et pouvons faire en sorte que celui-ci soit davantage à notre image. » Patricia Arquette, gagnante d’un prix d’interprétation pour la série The Act, a aussi livré un discours politique.

Incendies en Australie

PHOTO PAUL DRINKWATER, NBC, PAR ASSOCIATED PRESS Laura Dern

Les questions environnementales et les immenses incendies qui ravagent actuellement la côte est de l’Australie ont été évoqués à maintes reprises durant la soirée. Le premier à le faire a été le comédien Russell Crowe, sacré meilleur acteur dans une courte série ou un film pour la télévision (The Loudest Voice). L’acteur était en Australie auprès de sa famille. Dans un mot lu par Jennifer Aniston, il a déclaré : « L’actuelle tragédie qui frappe l’Australie vient des changements climatiques. Nos actions doivent être basées sur la science. Nous devons nous convertir aux énergies renouvelables et respecter le caractère unique de cette planète. C’est de cette façon que nous aurons un avenir. » Pierce Brosman, Ellen DeGeneres, Patricia Arquette et Cate Blanchett, qui a salué le travail des pompiers, ont aussi exprimé leur appui à l’Australie, alors que Laura Dern a souhaité que nous soyons tous unis pour sauver la planète.