Netflix a annoncé pour 2020 une autre constellation de drames réalisés par des cinéastes de renom dont elle assure la production.

La Presse

Après son année la plus lucrative au cinéma grâce à The Irishman, de Martin Scorsese, et Marriage Story, de Noah Baumbach, le géant de la diffusion en continu poursuivra son ascension cette année avec des œuvres signées David Fincher, Spike Lee, Dee Rees, Ben Wheatley, Charlie Kaufman et Gina Prince-Bythewood, entre autres.

La plateforme numérique a dévoilé la liste des 21 films dont la sortie est confirmée cette année — une liste qui pourrait s’allonger à mesure que Netflix acquerra du contenu issu de festivals, comme Sundance, plus tard ce mois-ci.

— D’après IndieWire