Le très attendu Dune de Denis Villeneuve aura peut-être finalement droit à une sortie exclusivement au grand écran. Fortement critiqué par le réalisateur et par le studio Legendary, co-producteur du film, Warner Bros pourrait revenir sur sa décision de lancer la mégaproduction simultanément en salles et sur la plateforme HBO Max.

Marissa Groguhé

La Presse

Alors que de plus en plus de productions conçues pour le cinéma finissent par être déposées directement sur des plateformes de streaming, Warner avait annoncé que tous ses films prévus pour 2021 seraient aussi offerts sur HBO Max au moment de leur sortie au cinéma.

Selon le site spécialisé Deadline, des « rumeurs » veulent que Dune aura finalement droit à une sortie traditionnelle, afin de « préserver son potentiel de franchise ». Le studio Legendary, après avoir financé les films Dune et Godzilla vs Kong à hauteur de 75 %, a été complètement floué dans la décision de Warner de faire affaire avec HBO Max pour la diffusion.

Dans un combat qui pourrait se rendre jusqu’aux tribunaux, Legendary défend bec et ongles les intérêts de ses productions et pourrait bien arriver à ses fins. Il reste possible que la sortie de Godzilla vs Kong soit maintenue en format « hybride », en salles et en streaming, mais un accord reste à être conclu.

Denis Villeneuve signait il y a deux semaines une tribune sur le site Variety critiquant durement la décision de Warner, affirmant que le studio venait « peut-être de tuer la franchise Dune ». Pour ce film qu’il décrit comme le « meilleur [qu’il ait] jamais réalisé », le réalisateur souhaite une sortie dans les règles de l’art.

Le sort n’en est pas encore jeté pour la formule de sortie du premier volet de Dune (prévu en deux parties), annoncée pour le 1er octobre 2021. Mais le souhait de Denis Villeneuve pourrait très bien être exaucé.