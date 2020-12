Le cinéaste Peter Jackson a donné un premier aperçu de son documentaire The Beatles : Get Back, dont la sortie prévue plus tôt cette année a été repoussée à cause de la pandémie.

Simon Chabot

La Presse

Dans une vidéo de près de 6 minutes, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des anneaux, filmé dans sa salle de montage, présente son projet, tiré des 56 heures de pellicule inédites tournées en 1969 pendant l’enregistrement de Let It Be, le dernier album de la célèbre formation britannique.

« Nous sommes à mi-chemin du montage », dit-il à la caméra, avant de présenter un collage d’images pour donner une petite idée du film qui doit sortir en août prochain.

On y voit bien la folie créative qui anime John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.

