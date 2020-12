The Kid Detective : un faux film familial ★★★

Il était un détective prisé quand il était enfant. À 32 ans, il est plutôt aigri et paumé, mais une adolescente va lui demander de résoudre un crime qui pourrait relancer sa carrière.

Émilie Côté

La Presse

Les deux têtes d’affiche du film canadien The Kid Detective ont la capacité de rallier les générations et même les deux solitudes.

Le film d’enquête (qui s’annonce familial, mais qui ne l’est pas) met en vedette l’actrice québécoise Sophie Nélisse (Monsieur Lazhar, Demain des hommes) et l’acteur américain Adam Brody, qui s’est fait connaître dans les années 2000 dans la populaire série The O.C. (et qui partage sa vie avec Leighton Meester de Gossip Girl).

Le voilà qui incarne Abe Applebaum, un détective qui était la fierté de sa petite ville quand il était enfant. Il n’y avait aucune enquête à son épreuve. Jusqu’à ce qu’il échoue à élucider les circonstances de la disparition de sa meilleure amie.

IMAGE TIRÉE DU SITE IMDB Affiche du film The Kid Detective

Vingt sans plus tard, à 32 ans, cet échec le hante et l’accable toujours. Il est devenu le détective typique en fin de carrière. Celui qui est mal rasé, qui boit du whisky et qui est aigri. Ses mandats se résument essentiellement à trouver des chats disparus.

Mais quand une adolescente (Sophie Nélisse) lui demande de trouver l’assassin de son copain, il y voit l’occasion de relancer sa carrière.

C’est avec brio que le réalisateur Evan Morgan réalise un faux film familial (dont il signe le scénario), avec tous les codes du film d’enquête. La musique, le cynisme, le bureau de détective avec une porte vitrée de couleur ambrée… Or, le scénario efficace et extrêmement bien ficelé débouche sur une finale inattendue que de jeunes enfants ne peuvent saisir.

Comme toujours, Sophie Nélisse joue avec un naturel désarmant. Le magazine américain Variety a même décrit l’actrice québécoise comme une « jeune Laura Dern ». Sa carrière internationale, amorcée en 2013 avec The Book Thief, prendra sans contredit encore de l’ampleur.

Aux États-Unis, The Kid Detective a été distribué par Sony Pictures. Il a été présenté au Festival international du film de Toronto et il a même fait le palmarès du Canada’s Top Ten.

Vu le point de bascule du film, son public doit toutefois être averti. Le film ne s’adresse pas à un public familial. Plutôt aux amateurs de comédies noires. Très noires…

Offert en vidéo sur demande.

★★★

The Kid Detective. Comédie dramatique d’Evan Morgan. Avec Adam Brody, Sophie Nélisse et Sarah Sutherland. 1 h 40.