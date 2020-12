Privés des nombreux cinéphiles qui remplissent habituellement leurs salles, les cinémas québécois subissent toujours les contrecoups de cette pandémie et recevront une aide additionnelle de 4,6 millions, annoncera ce jeudi la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Mayssa Ferah

La Presse

Les salles de cinéma à bout de souffle réclament une aide additionnelle depuis plusieurs mois.

Québec accorde donc une somme de 4,6 millions visant à soutenir les salles de cinéma commerciales de propriété québécoise qui peinent à sortir la tête de l’eau. Cette aide supplémentaire s’ajoute aux mesures déjà existantes, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel.

Le tout prend la forme d’un appel de projets lancé par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), société d’État. Ces subventions visent à combler le manque à gagner en matière de liquidités causé par la fermeture des salles de cinéma ou le ralentissement des activités lié à la COVID-19.

On souhaite également maintenir les établissements qui diffusent du cinéma québécois sur leurs écrans.

D’ailleurs, une bonification allant jusqu’à 20 % de l’aide financière pourrait s’appliquer pour les exploitants de salles de cinéma si leur taux de diffusion de films québécois a augmenté en 2020 comparativement à l’année précédente.

On dénombre à travers la province 76 établissements – 469 écrans au total – qui pourraient bénéficier de ces subventions. Notons que seules les entreprises québécoises qui exploitent une ou plusieurs salles de cinéma commerciales détenues en totalité par des intérêts québécois sont admissibles au programme.

Le montant de l’aide financière atteint un maximum de 16 000 $ par écran pour un établissement de moins de 10 écrans, 150 000 $ par établissement de 10 écrans et plus et 400 000 $ par chaîne de cinémas.

L’aide sera accordée en deux versements.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy

En attendant la réouverture sécuritaire des salles de cinéma, notre gouvernement a voulu aider nos grands écrans à travers le Québec, afin que les citoyens puissent y découvrir les œuvres cinématographiques des cinéastes québécois lorsque leurs portes rouvriront à nouveau. J’ai bon espoir de voir la lumière rejaillir sur nos écrans en 2021, plus tôt que tard. Extrait du communiqué de presse de la ministre Nathalie Roy

Relance et pandémie

Le Plan de relance économique du milieu culturel contient une enveloppe de 450 millions. Il est composé d’une série de mesures porteuses pour stimuler la création artistique, relancer la production de contenus culturels québécois et permettre au milieu de s’adapter aux nouvelles façons d’aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Rappelons que le gouvernement s’était engagé en octobre dernier à rembourser 75 % des revenus des billetteries jusqu’en mars 2021.

L’annonce ne se limitait pas aux salles de cinéma, mais touchait aussi les arts de la scène, la musique, les variétés et la littérature.

Les propriétaires de salles de cinéma et les musées privés en zone rouge ont également bénéficié des mesures d’aide réservées aux restaurants et aux bars. Québec s’engageait ainsi à couvrir les frais fixes de ces commerces pour le mois d’octobre, jusqu’à un maximum de 15 000 $.