Rien n’est officiellement confirmé par Sony, mais la rumeur court. La suite de Spider-Man : Far from home et Spider-Man : Homecoming — dont la sortie est prévue en 2021 — marquera le retour d’une panoplie de personnages cultes de l’univers de l’homme-araignée interprétés par des visages familiers, au grand plaisir des nostalgiques.

Mayssa Ferah

La Presse

Les principaux acteurs de la trilogie Spiderman réalisée par Sam Raimi au début des années 2000 seront de la partie, en plus de retrouver Tom Holland dans le rôle du héros Peter Parker et Zendaya dans le rôle de MJ.

L’acteur Tobey Maguire serait ainsi de retour dans le Spiderverse. Kirsten Dunst, alias Mary-Jane, à qui il donnait la réplique, ferait aussi son grand retour dans le monde de Marvel. Peu de détails ont filtré la toile quant au rôle de l’ancien homme-araignée. La scène post-générique de Spider-Man : Far from home indiquait toutefois la forte possibilité d’un multiunivers, ce qui impliquerait l’apparition de plusieurs Peter Parker. Le héros de Marvel Doctor Strange, joué par Benedict Cumberbatch, fait aussi partie de ce film aux allures de réunions superhéroïques. Rappelons que le magicien a la capacité d’ouvrir les portes du multiverse.

Emma Stone et Andrew Garfield, qui ont respectivement interprété Gwen Stacy et Peter Paker dans les deux volets de The Amazing Spider-Man, pourraient aussi faire une apparition dans ce long métrage attendu, selon plusieurs médias spécialisés américains.

On confirme également la présence d’Alfred Molina. L’acteur britannique campera une fois de plus le rôle du Doctor Octopus, peut-être le vilain le plus respecté des fans.

Alfred Molina (à droite) campera une fois de plus le rôle du Doctor Octopus.

Un autre redoutable ennemi de Spiderman, Electro, sera de la partie, interprété par l’acteur oscarisé Jamie Foxx, présent dans la trilogie des années 2000.

Le tournage du film de Marvel réalisé par Jon Watts est en cours et sa date de sortie n’a toujours pas été précisée. Chris McKenna et Erik Sommers signent le scénario. Le duo avait fait équipe pour les deux derniers films de la série et Ant-Man and the Wasp, un autre récit de Marvel.

Le titre officiel de la suite des aventures de Spiderman n’a toujours pas été divulgué.