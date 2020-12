Tant que j’ai du respir dans le corps : Montréal, la nuit, la neige ★★★½

Une salle de consultation anonyme. Une poignée d’intervenants de première ligne assidus et obstinés. Des sans-abri formant le bataillon avec les plus poqués de la ville. Au cœur de la nuit montréalaise, dans la neige sale et le froid mordant, la misère et la compassion, la maladie et la bienfaisance, l’espoir et le désespoir se côtoient dans une ambiance de fin du monde.