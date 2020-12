Sarah Gadon, ici dans le film Ennemi (Enemy) de Denis Villeneuve, sera du film All My Puny Sorrows (Pauvres petits chagrins).

L’écrivaine manitobaine Miriam Toews verra bientôt un de ses romans — Pauvres petits chagrins — porté au grand écran.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, le tournage a commencé récemment à North Bay, en Ontario. Le roman raconte la vie de deux sœurs issues d’une communauté mennonite : la première est une pianiste renommée, la seconde, une romancière qui multiplie les déboires amoureux.

Le film, réalisé par Michael McGowan (qui nous a aussi donné Still Mine), mettra en vedette Alison Pill (Vice et Goon), Sarah Gadon (Alias Grace et Ennemi), Amybeth McNulty (Anne avec un E) et Mare Winningham (News of the World).