Tournages et mesures sanitaires : le Québec s’en sort bien

Depuis que le tournage de Moonfall a démarré, le 26 octobre, le téléphone de Denis Paquette ne dérougit plus. « Je reçois énormément d’appels des majors américains qui s’informent de nos disponibilités et de nos services », explique le directeur général chez Grandé Studios et son partenaire Cinépool. « Les producteurs vont à la pêche et magasinent les lieux où aller tourner l’an prochain. Ils observent avec attention ce qui se passe ici. Mais il n’y a rien encore de signé », ajoute-t-il prudemment.