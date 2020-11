L’unique Diane Dufresne fera l’objet d’un film biographique produit par Christal Films a annoncé son président, Christian Larouche. Le long métrage sera scénarisé par Sylvain Guy, à qui on doit Liste noire, Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde et Mafia Inc.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Diane Dufresne est indéniablement l’une des artistes les plus marquantes du paysage culturel québécois et de la francophonie. En tant qu’admirateur de son œuvre, c’est un honneur de pouvoir compter sur sa collaboration et celle de Richard Langevin », a dit Christian Larouche dans un communiqué.

Sylvain Guy, qui qualifie la chanteuse « d’artiste absolue » et « d’œuvre d’art ambulante », se dit privilégié de pouvoir écrire ce film. « Non pas une son histoire, mais une histoire sur cette femme plurielle », précise-t-il, en évoquant le parcours « unique » d’une jeune fille « secrète mais pleine d’imagination », orpheline de mère à 14 ans et « qui a, un soir, osé traverser la rue pour entrer dans un stade où 60 000 personnes l’ont acclamée ».

Aucun réalisateur ni réalisatrice n’est encore lié au projet à l’heure actuelle et Christal Films n’a pas donné de détail sur son calendrier de production.