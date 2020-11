RIDM : Clean With Me (After Dark)

Ménage et désenchantement

Elles frottent frénétiquement comptoirs, tables et armoires. Pendant des heures. Et se filment ce faisant. Mais ces femmes au foyer ne sont pas que des hystériques de la propreté. Un court métrage-choc fait le point sur leur (autrement plus) triste réalité.