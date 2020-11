Je m’appelle humain : femme lumineuse, film lumineux ★★★★

Entourée d’amies proches et marchant sur le territoire de ses ancêtres innus, la poétesse Joséphine Bacon, 73 ans, revient sur les grands évènements qui ont marqué sa vie et sur sa quête incessante de faire vivre et de préserver sa langue et sa culture.