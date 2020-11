Au nord d’Albany

À Châteauguay comme dans les Adirondacks

(Châteauguay) En ce vendredi 30 octobre où les rayons du soleil surlignent les couleurs irisées des feuilles, des enfants déguisés pour l’Halloween marchent dans une rue tranquille de Châteauguay. Ils passent devant une maison au toit pentu et au clin de bois horizontal peint en vert et en blanc. Là, ce n’est plus Châteauguay, mais les Adirondacks. Bienvenue sur le plateau de tournage du film Au nord d’Albany, qu’a visité La Presse.