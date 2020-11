His House : du film social au film d’horreur ★★★½

On peut difficilement chasser les films de Jordan Peele de notre esprit tant ce premier long métrage de Remi Weekes se nourrit du même terreau. À la différence de Get Out et de Us, les codes traditionnels du film d’horreur sont cependant mis de l’avant aussi, particulièrement ceux liés aux histoires de maisons hantées.