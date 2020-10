Céline Dion, et ses chansons, au cinéma

En marge du film biographique que Valérie Lemercier lui consacre, la chanteuse québécoise Céline Dion fait sa propre entrée au cinéma.

André Duchesne

La Presse

Selon le site deadline.com, Céline Dion aura un rôle dans le long métrage Text for You dont les principaux acteurs seront Sam Heughan (Outlander) et Priyanka Chopra (Quantico). Le film devrait aussi mettre en valeur quelques chansons de la diva de Charlemagne.

Jim Strousse (Grace is Gone, The Incredible Jessica James) assurera la réalisation.

Sur son site, deadline.com évoque un drame romantique (d’autres médias parlent d’une comédie romantique) à propos de cette histoire d’une jeune femme qui, en deuil de son fiancé, continue à lui écrire des textos. Mais elle ne sait pas que le numéro de téléphone du défunt a déjà été attribué à une autre personne qui est… un homme aussi en peine d’amour. Une rencontre entre ces deux âmes en peine sera inévitable !

Le scénario est une réécriture du film allemand Coup de foudre par SMS de Karoline Herfurth.

À ce jour, la carrière de comédienne de Céline Dion se résume à son rôle d’Élisa Trudel dans la mini série Des fleurs sur la neige et à quelques apparitions où elle joue son propre rôle, notamment dans Noël chez les Paré, un épisode de La petite vie. Par contre, ses chansons ont été entendues dans plus d’une centaine de spéciaux télévisés et de films selon le site IMDB.

Rappelons enfin que le long métrage Aline, un biopic de Valérie Lemercier consacré à la carrière de la chanteuse ouvrira l’édition (en ligne) 2020 du festival Cinemania (4-22 novembre). Le film sortira par la suite en salle, quand les conditions sanitaires le permettront.