James Bond reporté au printemps

La pandémie force les producteurs de No Time to Die (Mourir peut attendre) à reporter une fois de plus la sortie du film, cette fois le 2 avril 2021. Le 25e opus officiel de la série James Bond, qui devait prendre l’affiche le 20 novembre, soit sept mois après la date initialement fixée, sortira finalement un an plus tard que prévu.