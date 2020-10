Peu de temps après avoir fait la clôture du Festival du nouveau cinéma le 17 octobre, My Salinger Year, le plus récent film de Philippe Falardeau, prendra finalement l’affiche au Québec et ailleurs au Canada le 13 novembre, dans la mesure où les salles de cinéma auront bien rouvert leurs portes.

La Presse

La bande-annonce du film qui met en vedette Sigourney Weaver et Margaret Qualley est lancée ce vendredi.

My Salinger Year avait ouvert la 70e Berlinale en février et sera distribué dans plus de 30 territoires, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Scandinavie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La coproduction Canada-Irlande a été tournée à Montréal et à New York en 2019.