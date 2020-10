Sigourney Weaver dans My Salinger Year, de Philippe Falardeau

La nouvelle fermeture des salles a chambardé la programmation du Festival du nouveau cinéma (FNC), qui a dû renoncer à son film d’ouverture, Souterrain, de Sophie Dupuis. Or, le film de clôture, My Salinger Year, de Philippe Falardeau, qui s'était retiré du festival mardi, sera finalement présenté… en ligne. Et il reste plusieurs bons titres, dont Tout simplement noir, dans la programmation dévoilée ce jeudi et à laquelle La Presse a eu accès.

André Duchesne

La Presse

Si Souterrain n’est plus de la programmation, My Salinger Year, de Philippe Falardeau, a été rescapé in extremis. Le film qui a ouvert la Berlinale en février dernier constituera le film de clôture « symbolique » du FNC en étant mis en ligne pendant 24 heures, le 17 octobre, jour où il aurait dû être projeté au Cinéma Impérial.

Or, une dizaine de films qui devaient être aussi projetés à l’Impérial ont été retirés de la programmation pour de bon, les distributeurs refusant qu’ils soient mis en ligne. Mercredi, au moment d’écrire ces lignes, les œuvres québécoises La contemplation du mystère, d’Albéric Aurtenèche, et Nulle Trace, de Simon Lavoie, avaient ainsi été retirées. Idem pour le film Another Round, de Thomas Vinterberg (label Cannes 2020), Lux Aeterna, de Gaspar Noé, et Mandibules, de Quentin Dupieux.

Selon le directeur général du FNC, Nicolas Girard Deltruc, environ 75 % des œuvres et évènements spéciaux inscrits à la programmation originale seront toujours proposés aux cinéphiles à partir du 7 octobre.

Tout simplement noir en première nord-américaine

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Tout simplement noir

Parmi les films présentés, on compte notamment Tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi et John Wax, un succès critique et public en France au cours de l’été, qui sera présenté en première nord-américaine.

Cette œuvre nous arrive dans la foulée des évènements qui ont fait naître le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et partout dans le monde.

Mettant en vedette Jean-Pascal Zadi, Fary et Caroline Anglade, le film s’intéresse au parcours de JP (Zadi), un acteur raté qui entreprend d’organiser une importante contestation noire en France. À la suite de quelques rencontres, son cœur oscille cependant entre vedettariat et engagement.

Dans sa programmation, le FNC indique que le film est « la démonstration jouissive qu’il est encore possible de rire, de résister et de réfléchir en même temps… et surtout ensemble ».

Comme Tout simplement noir, les longs métrages Siberia, d’Abel Ferrara (Bad Lieutenant, Tomasso), et Thalasso, de Guillaume Nicloux, seront aussi à voir dans la section Temps Ø du festival.

PHOTO TIRÉE D’IMDB Willem Dafoe dans Siberia

Fidèle à son habitude, le prolifique Abel Ferrara travaille en collaboration avec l’acteur Willem Dafoe dans son nouvel opus que le FNC qualifie de « cauchemar psychanalytique » dans lequel se mêlent amour, sexe, guerre, mort et solitude.

Quant au cinéaste français Guillaume Nicloux, il nous avait bien fait rire, il y a quelques années, avec son film L’enlèvement de Michel Houellebecq dans lequel l’inclassable écrivain jouait son propre rôle et devenait le plus insupportable des otages.

PHOTO FOURNIE PAR ALLOCINÉ Une scène de Thalasso

Or, Houellebecq est de retour dans Thalasso où il donne la réplique à Gérard Depardieu. Dans cette comédie, ils incarnent deux personnages essayant de résister aux normes de santé et bien-être. Un sujet tout à fait d’actualité dans le contexte de la pandémie !

Parmi d’autres longs métrages à suivre, notons Atlantis, de Valentyn Vasyanovych, un drame post-apocalyptique campé dans une Ukraine ravagée par la guerre, Il n’y a pas de faux métier, du Québécois Olivier Godin, un habitué du FNC, et, dans la section Les nouveaux alchimistes, Night Has Come, de Peter Van Goethem, film dans lequel la population est menacée par un virus capable d’effacer les souvenirs.

C’est dans l’air du temps, le FNC consacre un petit volet au 50e anniversaire de la crise d’Octobre avec des présentations des longs métrages Les ordres, de Michel Brault, et Octobre, de Pierre Falardeau. Un choix heureux du fait qu’en raison des fermetures, la Cinémathèque québécoise a annulé et reporté à 2021 le cycle de films sur la crise d’Octobre qui devait commencer le 16 de ce mois.

Par ailleurs, la comédienne Pascale Bussières, la chorégraphe Louise Lecavalier et le cinéaste Félix Dufour-Laperrière formeront le jury de la compétition internationale des longs métrages. Les dix œuvres inscrites dans cette catégorie nous proviennent du Brésil, de la Pologne, de l’Inde, des États-Unis, etc.

Enfin, les créateurs indépendants Uri et Michelle Kranot, qui ont fait un tabac à la Mostra de Venise (Lion d’Or) avec leur installation immersive Le bourreau chez lui (The Hangman at Home), donneront une conférence consacrée à leur travail.

Le FNC aura lieu uniquement en ligne du 7 au 31 octobre.

