The Boys in the Band

Joe Mantello : l’épreuve du temps

Cinquante ans après une première adaptation cinématographique, réalisée par William Friedkin, Joe Mantello propose sa version de The Boys in the Band, une pièce qui, à la fin des années 1960, fut la première à mettre en scène un groupe de personnages gais. Reconnu à titre de metteur en scène et d’acteur, lauréat de quelques Tony Awards, le cinéaste explique pourquoi il a voulu revisiter cette soirée d’anniversaire de 1968 qui tourne au vinaigre...