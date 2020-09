Disney a annoncé mercredi un nouveau report de la sortie des prochains films tirés de l’univers cinématographique de Marvel.

Associated Press

Le film Black Widow avec Scarlett Johansson, qui devait prendre l’affiche le 6 novembre après de précédents reports, ne sera ainsi pas en salle avant le 7 mai 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sortira pour sa part le 9 juillet 2021, et Eternals est repoussé au 5 novembre de la même année.

D’autres films produits par Disney subissent le même sort. Parmi eux, l’adaptation de West Side Story signée Steven Spielberg voit sa sortie retardée d’une année complète, en décembre 2021 plutôt que 2020.

Le film Soul, du studio d’animation Pixar — propriété de Disney —, doit en revanche toujours prendre l’affiche à la fin du mois de novembre de cette année.

Aux États-Unis, près du tiers des salles de cinéma n’ont pas rouvert leurs portes depuis le début de la pandémie, au printemps.

Le box-office décevant de Tenet, signé Christopher Nolan, chez nos voisins du Sud semble avoir convaincu Disney de jouer de prudence.

D’autres studios font de même : Warner a déjà déplacé la sortie de Wonder Woman 1984 d’octobre à décembre, et le Candyman de Universal n’ira à la rencontre de son public qu’à Noël 2021 plutôt que cette année.