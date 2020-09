Malgré des progrès, les réalisateurs noirs américains peinent encore à percer

(New York) Ils ont vu percer Ryan Coogler (Black Panther), Barry Jenkins (Moonlight) ou Jordan Peele (Get Out) et saluent des progrès, mais beaucoup de réalisateurs afro-américains se heurtent encore à un milieu du cinéma loin de les accueillir à bras ouverts.