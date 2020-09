Mignonnes : préadolescence 2.0 ★★★½

Le premier long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré, Mignonnes, dénonce l’hypersexualisation des préadolescentes. Mais pas seulement. Il trace ce passage entre l’enfance et l’adolescence auquel on s’attarde peu à l’écran, il dépeint le conflit entre l’étouffante tradition et le fascinant inconnu, il montre le déchirement que peuvent éprouver les enfants d’immigrants en quête de leur identité.