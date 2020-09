En cette année pas comme les autres, le festival de Toronto propose une édition modifiée, accessible en salle aux cinéphiles torontois, mais aussi à ceux de partout au Canada grâce à une plateforme créée pour l’occasion.

Marc-André Lussier

La Presse

Normalement, Toronto aurait dû être, comme tous les ans au mois de septembre, le rendez-vous de tout ce qui fourmille sur la planète cinéma. Pandémie oblige, la direction du plus important festival de cinéma en Amérique du Nord a opté pour une formule hybride en concoctant une programmation réduite. Elle incite aussi les professionnels et les milliers de visiteurs qui fréquentent habituellement le TIFF à le faire de façon virtuelle cette année.

Gargantuesque de nature, le menu est composé d’une cinquantaine de productions seulement. À part quelques exceptions, les productions hollywoodiennes sur lesquelles on fonde normalement des espoirs pour la saison des récompenses ont fait l’impasse sur le festival.

Quelques morceaux de choix

Parmi les productions les plus en vue, soulignons David Byrne’s American Utopia. Choisi pour ouvrir le festival, ce spectacle qu’a offert l’ancien leader des Talking Heads l’an dernier à Broadway a subi un traitement cinématographique, gracieuseté de Spike Lee ; il sera offert sur Crave et HBO plus tard à l’automne. Dans la catégorie « Gala », la plus prestigieuse du festival, on retrouve aussi, entre autres, Ammonite, de Francis Lee (God’s Own Country), une histoire d’amour campée au XIXe siècle dont les têtes d’affiche sont Saoirse Ronan et Kate Winslet. Nomadland, qui met en vedette Frances McDormand, est la nouvelle offrande de Chloé Zhao, une cinéaste dont le film précédent, The Rider, fut très apprécié. Vanessa Kirby et Shia LaBeouf forment quant à eux un couple faisant face à une tragédie dans Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó (White God).

On remarque aussi dans cette section les premières réalisations de deux actrices bien en vue. One Night in Miami, premier long métrage de Regina King à titre de réalisatrice, est une adaptation d’une pièce de Kemp Powers, qui relate la rencontre fictive, en 1964, entre Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke et Jim Brown. De son côté, Halle Berry présentera Bruised, un film dont elle signe la réalisation en plus d’y tenir le rôle principal, celui d’une ancienne athlète qui tente de donner un second souffle à sa carrière.

Halle Berry fera partie des personnalités qui se livreront dans le cadre de la série In Conversation With, à l’instar de Saoirse Ronan, Ava DuVernay, Claire Denis et Barry Jenkins, Barry Levinson et Denzel Washington.

Dans les autres sections figurent les nouveaux films de François Ozon (Été 85), Thomas Vinterberg (Another Round), Viggo Mortensen (Falling) et Naomi Kawase (True Mothers).

Le cinéma québécois, présent néanmoins

PHOTO FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Une scène tirée de Beans, un film de Tracey Deer

Même si la programmation est réduite, la participation québécoise est néanmoins assurée par la présentation de Saint-Narcisse, notamment. Le nouveau film de Bruce LaBruce (Gerontophilia), qui assure la clôture de la section Giornate degli Autori (Venice Days) à la Mostra de Venise, sera présenté dans la section TIFF Selects, tout comme Like a House on Fire, de Jesse Noah Klein. Signalons aussi la sélection de Beans dans la section Discovery. Réalisé par Tracey Deer, qui s’est inspirée de ses propres souvenirs, ce long métrage de fiction relate le parcours d’une fille mohawk, âgée de 12 ans, pendant la crise d’Oka de 1990. No Ordinary Man, réalisé par Aisling Chin-Yee et Chase Joynt, est un documentaire portant sur le musicien de jazz Billy Tipton, qui a fait carrière dans les années 40 et 50, dont l’identité transgenre fut révélée seulement après sa mort. Aucune production québécoise francophone n’a été retenue dans la sélection des longs métrages cette année.

Par ailleurs, il est à noter que pendant la durée du festival, partout au Canada, les cinéphiles pourront louer à la pièce plusieurs des titres présentés au TIFF.

Le 45e festival de Toronto a lieu du 6 au 19 septembre.

> Consultez la programmation du TIFF