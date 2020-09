L’adaptation cinématographique du roman mythique de Frank Herbert, réalisée par Denis Villeneuve, est sans contredit l’une des œuvres les plus attendues de l’année.

Marc-André Lussier

La Presse

Dire de Dune qu’il est un film espéré et attendu est un euphémisme. Il suffit d’aller se promener le moindrement sur les réseaux sociaux pour constater à quel point cette superproduction fait saliver les cinéphiles, d’autant qu’aux yeux des amateurs de science-fiction, Denis Villeneuve est carrément devenu un dieu. Alors qu’est enfin dévoilée une bande-annonce — longue de plus de trois minutes —, aussi alléchante que visuellement splendide, quelques détails commencent à se préciser.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Timothée Chalamet dans Dune, un film de Denis Villeneuve.

Il y a quelques semaines, le cinéaste québécois, flanqué de plusieurs des acteurs faisant partie de l’imposante distribution de Dune — de Timothée Chalamet à Zendaya en passant par Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa et quelques autres —, a en effet participé à une conversation virtuelle, animée par Stephen Colbert. Le réalisateur d’Arrival a pu expliquer comment cette adaptation cinématographique du célèbre roman de Frank Herbert constitue pour lui son plus grand rêve de cinéaste.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson dans Dune, un film de Denis Villeneuve.

« La première fois où j’ai lu le roman, je devais avoir à peu près 15 ans, soit le même âge que Paul Atreides [le protagoniste de l’histoire], a expliqué Denis Villeneuve. Cette lecture a eu sur moi un effet très puissant, au point où j’en ai pratiquement développé une obsession. À mes yeux, cette œuvre développe tellement de thèmes qu’elle en dépasse largement le récit d’aventures. Cette histoire parle des humains, et de leur devoir de changer le monde, particulièrement les jeunes. »

Un écho à notre époque

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Denis Villeneuve et Javier Bardem sur le plateau de Dune.

À cet égard, Denis Villeneuve estime que Dune ne pourrait sortir à un meilleur moment, compte tenu de l’écho qu’a le récit dans l’époque troublée que nous traversons. En français, probablement parce qu’aucune formule en anglais ne pouvait lui venir spontanément en tête, il a évoqué une « ode à l’esprit humain. »

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Une scène tirée de Dune, un film de Denis Villeneuve.

« Cette histoire parle surtout des capacités d’adaptation des êtres humains, souligne-t-il. Au cours des prochaines décennies, l’humanité fera face à des changements d’ordre culturel et climatique, qui feront en sorte que notre rapport au monde et à la nature devra forcément s’adapter. Dune est un appel en ce sens, lancé particulièrement aux plus jeunes générations. C’est grâce à elles que le monde pourra changer. »

Dune prendra l’affiche le 18 décembre.