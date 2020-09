(Paris) Léonard de Vinci et sa « science de la peinture », qui ont fait l’objet de l’exposition à grand succès du Louvre en fin d’année dernière, seront présentés sur grand écran dans un film documentaire en France et dans plus de 60 pays, a annoncé le musée français.

Agence France-Presse

Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci, long métrage de 1 h 30, emmène le spectateur dans un long voyage au cœur de l’œuvre et de la vie du grand maître de la Renaissance, à travers les salles du plus grand musée du monde.

Accompagné de musiques de Bach, Couperin, Marin Marais ou Charpentier, le spectateur est entraîné dans une déambulation nocturne en compagnie des commissaires Vincent Delieuvin et Louis Frank, grands experts de Léonard qui ont préparé l’exposition durant dix ans.

Ils analysent et interprètent minutieusement chaque œuvre, mettant en lumière la « science de la peinture » — ainsi Léonard définissait-il sa recherche —, dans laquelle le peintre voyait « une science divine capable de recréer le monde ».

Le Louvre a confié à Pathé Live la production et la distribution mondiale de ce documentaire, réalisé par Pierre Hubert-Martin, qui a été traduit en 30 langues.

« La mission première des musées est de favoriser la vraie rencontre avec les œuvres, mais c’est aussi notre rôle de préparer ou de prolonger la visite, d’encourager à approfondir ses connaissances », a commenté dans un communiqué Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre.

Des projections auront lieu du 16 au 22 septembre en France, en Suisse et en Belgique. Le film sera diffusé à partir du 16 septembre dans le reste du monde.

Il a fallu quatre nuits de tournage pour donner naissance à ce film tourné avec des caméras 6K, dont la réalisation a été confiée à Pierre-Hubert Martin.

L’exposition consacrée à Léonard de Vinci du 25 octobre au 24 février, quelques semaines avant le confinement, avait rassemblé près de 1,1 million de visiteurs. Un record absolu pour le musée. Mais elle avait été critiquée comme trop savante par beaucoup de visiteurs. La rétrospective rassemblait seulement dix tableaux de ce génie de la peinture, et beaucoup de dessins de petit format. La Joconde restait exposée dans sa salle, hors exposition.