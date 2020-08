Le studio Gaumont a dévoilé lundi l’affiche et les premières images d’Aline, film de fiction « librement inspiré » de la vie de Céline Dion écrit et réalisé par Valérie Lemercier.

Émilie Côté

La Presse

Aline sortira au cinéma en France le 18 novembre. C’est l’un des films les plus attendus de l’année dans l’Hexagone.

Les acteurs Roc Lafortune et Antoine Vézina y tiennent un rôle, ainsi que Sylvain Marcel. Ce dernier incarne un imprésario dont le nom est Guy-Claude (personnage inspiré de René Angélil).

Valérie Lemercier joue le rôle d’Aline, alors que Danielle Fichaud interprète sa mère.

Sur l’affiche, l’actrice et humoriste ressemble à s’y méprendre à Céline Dion. Sur le plateau de l’émission Quotidien, Valérie Lemercier a aussi dévoilé lundi des images du film. Qu’en dire ? Disons que le personnage d’Aline est très fortement inspiré de Céline… Et il ne fera certainement pas l’unanimité.

On ignore quand le film sortira au Québec. Ce sera avec le distributeur Mk2 | Mile End et cela pourrait aller en 2021.

La SODEC a participé au financement du long métrage, ainsi que la maison de production Caramel Films (La Bolduc, Paul à Québec, Funkytown).

Le tournage a eu lieu à Montréal, en France, en Suisse et à Las Vegas.

Le synopsis va comme suit : « Québec, les années 60. Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant, Aline. Chez les Dieu, la musique est reine et, même si les fins de mois sont parfois difficiles, la vie y est joyeuse. Aline grandit et se découvre un don : elle a une voix en or. Le producteur de musique Guy-Claude, lorsqu’il découvre le talent d’Aline, n’a alors qu’une idée en tête : faire d’Aline une star planétaire. »