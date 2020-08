The New Mutants : des mutants très patients

D’abord avril 2018, ensuite février 2019, puis août 2019, pour passer à avril 2020 et enfin août 2020. Rarement la sortie d’un film a-t-elle été reportée autant de fois. The New Mutants, de Josh Boone, raconte l’histoire de cinq adolescents coincés dans un « hôpital » pour jeunes mutants. Le destin a fait en sorte qu’il prend l’affiche alors que nous n’avons jamais passé autant de temps à l’intérieur des quatre murs de notre maison.