David Arquette : l’acteur, le ring et l’entêtement

Derrière sa longue feuille de route au cinéma et son côté « enfant terrible », le comédien américain David Arquette est un maniaque de lutte. Au point où, près de 20 ans après le tournage de Ready to Rumble, il a repris l’entraînement dans l’espoir de faire sa place comme lutteur professionnel. Ce que raconte le documentaire You Cannot Kill David Arquette. Discussion avec un acteur et lutteur entêté.