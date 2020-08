Crash : le film à scandale de David Cronenberg

En 1996, David Cronenberg a offert au monde l’un de ses plus grands films. Le plus controversé aussi. En portant à l’écran le roman métallique que James Graham Ballard avait publié 23 ans plus tôt, en y mêlant le sexe et la tôle, le cinéaste canadien a réalisé un long métrage dont l’aspect scandaleux apparaît quand même aujourd’hui un peu étrange. Crash reprend maintenant l’affiche sur grand écran dans une splendide version restaurée.