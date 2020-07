Coronavirus : Aishwarya Rai et sa fille sortent de l’hôpital

(Bombay) La superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan et sa fille de 8 ans, qui avaient été déclarées positives au coronavirus mi-juillet et hospitalisées à Bombay, sont sorties de l’hôpital, a annoncé lundi le mari de Mme Rai Abhishek Bachchan.