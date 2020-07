Décès de l’acteur John Saxon

(Murfreesboro) John Saxon, un acteur polyvalent ayant connu une longue et prolifique carrière en jouant notamment aux côtés de Bruce Lee dans Enter the Dragon (Opération Dragon) en plus d’apparaître dans plusieurs chapitres de Nightmare on Elm Street (Les griffes de la nuit), est décédé dans sa résidence du Tennessee, selon le Hollywood Reporter.